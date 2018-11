’Jada Pinkett Smith te onvolwassen voor scheiding’

In het Facebook-programma Red Table Talk praten Jada Pinkett Smith en haar gast Toni Braxton over een eventuele scheiding. „Ik denk dat ik daar nooit volwassen genoeg voor zou zijn”, reageert Pinkett Smith. „Je krijgt dan met allerlei moeilijke dingen te maken, zoals het verdelen van de spullen.”

Ook Will Smith zou nooit meer willen scheiden. „Ik heb al een scheiding achter de rug. Dat gaat me niet nog een keer gebeuren”, zei de acteur in een eerdere aflevering van Red Table Talk.