Robert De Niro promoot brood

De 75 jarige acteur is dit weekend in Engeland voor de opnames van de commercial voor het brood. „Warburtons houdt van grote namen voor hun reclames. Groter dan De Niro lukt haast niet. Ze hebben de lat nog nooit zo hoog gelegd”, vertelt een bron aan The Sun.

Eerder leenden komiek Peter Kay en Sylvester Stallone hun naam en gezicht aan Warburtons brood.