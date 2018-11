Rapper Sjors op de vuist met publiek na bierdouche

De rapper kreeg tijdens zijn optreden een plens bier over zich heen en was daar niet van gediend. Hij ging verhaal halen en riep de dader op om naar voren te komen. Toen de schuldige zich vooraan meldde, haalde Sjors flink uit om vervolgens weer het podium op te stappen om zijn optreden voort te zetten.

Het is niet voor het eerst dat een Nederlandse artiest boos wordt na een bierdouche. Ronnie Flex werd eerder ook meerdere malen natgeregend en ook de huidige The Voice of Holland-coach Lil' Kleine moest het ondergaan. Kleine werd alleen niet gewelddadig, maar besloot na een halve minuut wel al te stoppen met zijn optreden.