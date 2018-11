Tom Cruise sprong als peuter van dak

„Een van mijn eerste stunts was toen ik van het dak van ons huis sprong toen ik een jaar of vier was”, vertelt Cruise aan Empire Magazine. „Ik had alleen wat nieuwe lakens en touwen aan mezelf vastgeknoopt en toen sprong ik. Gelukkig had het die ochtend geregend en kwam ik terecht in een modderpoel terwijl ik met mijn hoofd tussen mijn benen de grond raakte. Ik zal dat echt nooit vergeten.”

Opmerkelijk genoeg voelde de kleine Tom geen angst voor de sprong zelf of voor de pijn, wel was hij bang voor de reactie van zijn moeder. „Ik raakte bewusteloos, maar vlak voordat het zwart werd voor mijn ogen dacht ik: ’mijn moeder gaat me echt wat aan doen!’.”

Ruim 50 jaar later gaan zijn stunts nog steeds niet foutloos. Cruise brak onlangs nog zijn enkel tijdens de opnames van Mission: Impossible Fallout.