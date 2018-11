’Paul de Leeuw heeft geen tandenborstel nodig’

Met een wilde blonde pruik en grote zonnebril op, deelt De Leeuw al zijn ervaringen als ’invluenza’. In veel te schokkerige filmpjes neemt hij iedereen op de hak die aan het ’influenseren’ is. Ook in zijn meest recente video ’influeert’ hij erop los over de toegestuurde tandenborstel die hij niet nodig heeft.

„Ik heb iets gekregen wat ik heel leuk vind, ze zeiden wil je dat influeren”, vertelt hij, terwijl hij een elektrische tandenborstel laat zien. „Maar ja, ik heb al een tandenborstel! Dit is dan een nieuwe, maar ik heb dus al een oude! Nou. Oke... Hartje!”