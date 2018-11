Max & Anne gaan voor Songfestivalwinst in Minsk

Max en Anne zijn al een paar dagen in Minsk, waar ze hun nummer al meermaals op het podium van de Minsk-Arena repeteerden. „We zijn nog helemaal niet met de wedstrijd bezig”, liet Anne een paar dagen geleden weten aan het Leidsch Dagblad. „Voorlopig is het genieten.”

Zondagmiddag, vanaf 16.00 uur Nederlandse tijd, is het echter menens. De tieners, die in september de landelijke finale wonnen, zijn als zesde act aan de beurt. Het Nederlandse Samen wordt na het Russische Unbreakable en voor het Azerbeidjaanse I Wanna Be Like You gezongen.

Winst

Het liedje over de vriendschap tussen een jongen en een meisje moet het succes van Love Me zien te evenaren of verbeteren. Boyband FOURCE eindigde vorig jaar in Georgië op de vierde plek. Het jaar daarvoor eindigde Kisses in Malta met Kisses And Dancin’ op de achtste plek.

Nederland won het Junior Eurovisiesongfestival één keer, in 2009. Toen sleepte Ralf Mackenbach de winst in de wacht met Click Clack. Twee jaar later eindigde Rachel Traets als tweede met het nummer Ik ben een teenager. Het muziekfestijn voor kinderen vond twee keer plaats in ons land, in 2007 en 2012.