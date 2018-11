Victoria Beckham lanceert YouTube-kanaal

Het kanaal komt vol te staan met allerlei stylingtips. tutorials en clips over haarzelf. „Dit is een nieuw hoofdstuk voor me. Ik ga nu vol gas vooruit en kan eindelijk doen wat ik altijd wilde doen”, vertelt Victoria aan schrijver en tv-persoonlijkheid Derek Blasberg in een video op Twitter.

Samen grappen ze ook nog even over haar tijd als zangeres. „Vol gas? Ben je een goede chauffeur?”, vraagt Blasberg zich af. „Heb je Spice Girls the Movie soms niet gezien?”, antwoordt Victoria gevat, waarin ze doelt op het fragment waarin ze met naaldhakken aan achter het stuur van een dubbeldekker kruipt, bijna een auto vol nonnen aanrijdt en met de de bus over een opengaande brug springt.

Haar kanaal bevat inmiddels verschillende filmpjes van onder meer make-up tutorials, modeshows, haar collecties en interviews.