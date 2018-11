Jennifer Lopez in shock door grap Alex Rodriguez

In een video op Instagram is te zien hoe Alex met een hele groep vrienden aan een tafel zit. Lior klopt hen allemaal op de rug en zodra hij in zijn vingers knipt, leggen ze allemaal tegelijk hun hoofd op tafel.

Jennifer schrikt zich rot en te horen is dat ze een aantal ’What the f*ck’ roept. Als iedereen vervolgens hun hoofd weer optilt en keihard begint te lachen, heeft Jennifer in de gaten dat ze flink in de maling is genomen. „Met dank aan mijn goede vriend ’Master Mentalist’ Lior Suchard die ons geholpen heeft om een grap uit te kunnen halen met Jennifer Lopez”, zo laat Alex weten.