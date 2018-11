Max & Anne dertiende op Junior Eurovisie Songfestival

Polen heeft het liedjesfestijn gewonnen met in totaal 215 punten, gevolgd door Frankrijk (203 punten) en Kazachstan (201 punten). Nederland haalde 91 punten. Bij de online stemming kwamen ze op de zesde plek terecht. Van de Europese vakjury’s kregen ze 23 punten en daarmee werden ze uiteindelijk dertiende.

Dit jaar deden er in totaal twintig landen mee, een record.

Max Albertazzi en Anne Buhre zongen het nummer Samen, over de vriendschap tussen een jongen en een meisje. Nederland won het Junior Eurovisie Songfestival één keer, in 2009. Toen sleepte Ralf Mackenbach de winst in de wacht met Click Clack.