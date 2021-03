Demi Lovato noemt eerdere verloving een ’valse belofte’

In juli 2020 liet Demi weten verloofd te zijn met Max, nadat ze een paar maanden samen waren. Twee maanden daarna ging het stel uit elkaar. „Ik heb mezelf voor de gek gehouden, omdat het de meest veilige oplossing was. Ja, ik gaf enorm veel om hem maar ergens in mijn hoofd hoorde ik een stemmetje. En dat stemmetje zei me dat ik dit vooral deed om de buitenwereld maar te laten zien dat alles goed ging met me na mijn ziekenhuisopname. Het was een valse belofte”, aldus Demi.

Ze vervolgt: „Nu ben ik helemaal vrij. Ik heb geen relatie, ben niet verloofd of getrouwd. Ik heb geen peperdure ring om mijn vinger nodig om te denken dat dat mijn leven compleet maakt.”