Assistente Hans Klok (43) overleden

In 2016 werd er bij Nathalie een tumor in haar baarmoeder geconstateerd. Na een intensieve behandeling leek alles goed te zijn, maar in maart 2019 kreeg ze van haar artsen te horen dat de baarmoederhalskanker weer terug was. Ze onderging verschillende chemokuren die helaas niet aansloegen.

Assistente

Voordat Nathalie aan de slag ging bij Hans Klok, was ze ongeveer twee jaar lang de assistente van collega-illusionist Hans Kazàn. De goochelaar, die woonachtig is in Spanje, werd dinsdagochtend door een aangeslagen Klok gebeld. „Hij vertelde mij zeer geëmotioneerd dat Nathalie was overleden. Ik schrok daar enorm van”, vertelt Kazàn aan De Telegraaf. „Ik had onlangs nog contact via Whatsapp met Nathalie. Ze vertelde mij dat het niet goed ging met de behandeling. Ze was heel erg ziek en voelde zich niet lekker.”

Kazàn zag in Nathalie zijn ideale assistente vanwege haar lengte. „Ik zocht een assistente die kleiner was dan ik. Uiteindelijk heb ik Nathalie gekozen, ook vanwege haar uitstraling. Wat ik me nog kan herinneren was dat ze enorm veel power had. Ze was een energieke vrouw.”

Wens

De goochelaar noemt het verlies van Nathalie tragisch. Zo is haar wens om een keer met haar moeder koffie te drinken bij het Vrijheidsbeeld in Amerika, nooit uitgekomen. Ondanks haar ziekte heeft ze wel een bezoek gebracht aan Las Vegas waar Hans Klok dit jaar zijn Amerikaanse droom wilde verwezenlijken. Door de coronapandemie moest hij in maart al zijn shows staken.

Nathalie laat twee kinderen achter. De trouwplannen die ze had met haar grote liefde Pepyn, heeft ze nooit kunnen verwezenlijken.