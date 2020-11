Assistente Hans Klok overleden

Nathalie was niet alleen de assistente van Hans Klok, maar stond ook illusionist Hans Kazàn bij tijdens zijn eerste tv-shows.

„Zojuist gebeld door een geëmotioneerde Hans Klok”, schrijft Kazàn op Facebook. „Zijn assistente Nathalie Hoop is vanochtend na een slopend ziekbed overleden. Nathalie heeft ook mij terzijde gestaan in mijn eerste tv-shows. Nathalie was lief, aardig en een uitzonderlijk talent. Fantastisch om mee te werken. Graag wil ik haar man, twee kinderen en naasten sterkte wensen met dit immense verdriet.”

In 2016 werd er bij Nathalie een tumor in haar baarmoeder geconstateerd. Na een intensieve behandeling leek alles goed te zijn, maar in maart 2019 keerde de kanker terug.