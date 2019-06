Roxeanne: ’Het was niet altijd even goed live bij DWDD’

De dochter van wijlen zanger André Hazes lijkt er geen nacht minder om te kunnen slapen om wat Johan Derksen in Voetbal Inside over haar heeft gezegd. Ze vertelt: „Het was niet altijd even goed live bij De Wereld Draait Door, om daarop terug te komen. So be it, ik kan het ook niet meer veranderen.” Roxeanne was vorig jaar de huisband bij De Wereld Draait Door.

Johan Derksen noemde in februari Roxeanne ’een parodie op een zangeres’. Zo zei de bekende ’bromsnor’ destijds: „Ze komt tegenwoordig regelmatig bij De Wereld Draait Door – dat moet ze niet doen, want dan moet ze live zingen. Ik heb nog nooit een beroepszangeres zó vals horen zingen, ze kan er helemaal niks van.”

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

Bekijk ook: Johan Derksen gaat los op Hazesjes

Bekijk ook: Roxeanne Hazes flauwgevallen voor optreden DWDD