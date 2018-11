Goochelaar Ricky Jay overleden

Een aantal Hollywoodsterren stond zondag stil bij de dood van Jay. Julia Louis-Dreyfus schreef op Twitter: „Rust in vrede. Je was een ongeëvenaarde artiest en een buitengewoon goed mens. Ik zal je missen.” Neil Patrick Harris liet weten: „Meestergoochelaar en geschiedkundige Ricky Jay is overleden. Zijn kennis over en waardering voor de magie en gerelateerde kunstvormen was ongelooflijk. Wat een triest nieuws, wat een groot verlies.”

Jay werkte niet alleen als acteur in films, hij werd ook geregeld ingeschakeld als deskundige als er in een film illusionisten te werk gingen. Zo adviseerde hij de makers van onder meer The Illusionist, The Prestige en Ocean’s Thirteen.