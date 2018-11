Fans Rihanna boos na comment Chris Brown

Chris en Rihanna hadden zo’n tien jaar geleden een relatie. Begin 2009 werd Chris gearresteerd voor mishandeling van zijn vriendin. TMZ wist de hand te leggen op politiefoto’s van Rihanna, waarop te zien was dat de zangeres behoorlijk toegetakeld was. Chris werd veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf en een taakstraf. Dit tot woede van meerdere organisaties tegen huiselijk geweld, die vonden dat de straf veel te laag was voor iemand met een voorbeeldfunctie zoals de muzikant.

Rihanna plaatste zaterdagavond een foto waarop ze slechts ondergoed en kousen droeg. Chris vond de foto leuk en plaatste een emoji met rode kaken als comment. Dat namen fans van de Barbadiaanse zangeres hem niet in dank af. Ze reageerden massaal op Chris met opmerkingen als „Laat Rihanna met rust” en „Blijf bij haar uit de buurt.”

De zangeres heeft zelf niet gereageerd op de post van Chris of de reacties daarop.