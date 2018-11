Diddy belooft kinderen steun in grafrede ex

„Tegen mijn kinderen Justin, Christian, D’Lila, Jessie, Chance en de andere man in huis Quincy wil ik zeggen: jullie moeder heeft me dit geleerd, en ik zweer dit tegenover iedereen hier nu, ik zal er altijd voor jullie zijn. Ik zal altijd voor jullie zorgen.”

Diddy en Kim kregen een relatie in de jaren negentig, en voedden samen Quincy (nu 27) en Christian (20) op. Ze gingen uit elkaar en voerden een voogdijstrijd om de kinderen, maar gaven uiteindelijk hun relatie weer een kans. Eind 2006 kregen ze een tweeling, dochters D’Lila en Jessie. De muzikant heeft nog twee kinderen, zoon Justin (24) en dochter Chance (12), uit andere relaties.

De rapper richtte zich in zijn toespraak volgens TMZ specifiek tot zijn dochters. „Voor de meisjes; we gaan een tijd tegemoet waarin er heel veel zal veranderen. Ik wil dat jullie alles met me kunnen bespreken, en ik bedoel alles.”

Kim overleed op 15 november op 47-jarige leeftijd. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Het model werd zaterdag begraven in haar geboorteplaats Colombus in de staat Georgia. Volgens de lokale krant Colombus Ledger-Enquirer staken haar familie en vrienden na de dienst vuurwerk af. Kim werd begraven naast haar moeder, die in 2014 overleed.