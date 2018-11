Ariana Grande bidt voor hatelijke volger

De zangeres plaatste daarna een serie tweets waarin ze uitlegde dat ze ziek werd van dit soort reacties. „Ik vind het beangstigend hoe sommige mensen denken, en ik vind deze wereld daardoor vaak niet leuk. Als we iets meer medeleven konden tonen, en aardiger tegen elkaar zouden zijn, dat zou geweldig zijn.”

Ariana benadrukte dat iedereen op zijn eigen manier rouwt. „Alles wat ik voel is terecht en goedaardig. Alles wat ik doe is oprecht en eerlijk. Er is geen goed of fout in een tijd als deze.”

De zangeres was twee jaar samen met Mac, en had veel steun aan de rapper in de tijd rond de aanslagen bij haar concert in Manchester. Ze gingen dit voorjaar uit elkaar, in september stierf Malcolm McCormick, zoals de muzikant eigenlijk heette, aan een overdosis.