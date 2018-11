Kritiek op Kevin Hart na kinderfeestje

Eniko deelde op Instagram een aantal foto’s van het feestje, waarbij de kleine een cowboy-outfit droeg. Bij een groepsfoto, waarop sommige gasten een deken in de stijl van de oorspronkelijke bewoners van Amerika om zich heen hadden heengeslagen, schreef ze: „Het Cowboy- & Indianenfeestje van Zo was geweldig. Bedankt voor het komen iedereen, we houden van jullie.”

Daarop kreeg ze van een flink aantal volgers opmerking over culturele toe-eigening. Sommige mensen deelden alleen hun mening dat een cultuur niet gereduceerd moet worden tot een verkleedpartijtje, anderen beschuldigden de Afro-Amerikaanse familie Hart ervan „genocide, witte overheersing en slavernij” te bejubelen met het kinderpartijtje.

Een woordvoerder van Kevin ging dit weekend niet in op verzoeken van Amerikaanse media om een reactie.