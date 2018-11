Lightfoot vertrekt als artistiek directeur NDT

„Toen ik in 2011 deze hoge positie aanvaardde, nam ik mij voor dit tien jaar te doen”, zegt Lightfoot in een interview in de Volkskrant. „Dat leek mij voor het gezelschap genoeg - de groep is gebouwd op verandering en avontuur. Het worden er dus negen. Langer wordt voor mij ongezond. Choreograferen en leidinggeven zijn twee voltijdbanen, die elkaar kunnen tegenwerken.”

Lightfoot is sinds 1985 aan het Dans Theater verbonden. Eerst als danser, later als choreograaf samen met Sol Léon. Vanaf 2002 zijn Lightfoot en Léon huischoreograaf.