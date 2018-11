Tygo Gernandt: ’Niets feestelijks aan partydrug GHB’

Tygo Gernandt: „Ik had het gevoel dat ik in een slechte film was beland.” Ⓒ Inta Nahapetjan

Het is geen voor de hand liggende combinatie: Tygo Gernandt en de Evangelische Omroep. De 44-jarige acteur heeft met de EO de handen ineengeslagen om aandacht te vestigen op de GHBepidemie. In de vierdelige serie Tygo in de GHB legt hij bloot hoe Brabantse jongeren aan deze drug onderdoor gaan. „Het probleem is véél groter dan we denken.”