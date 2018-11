Kim Kardashian gebruikte xtc voor sekstape

Kim Kardashian Ⓒ Hollandse Hoogte

Kim Kardashian had xtc geslikt toen ze voor het eerst in het huwelijk trad. In de aflevering van Keeping Up With The Kardashians die zondag werd uitgezonden in de VS, vertelde de realityster dat ze pillen had gebruikt toen ze in 2000 in het huwelijksbootje stapte met muziekproducent Damon Thomas.