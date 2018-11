Paul Haenen begint eigen digitaal tv-kanaal

Haenen gaat voor het kanaal wekelijks programma’s maken, zoals preken van zijn alter ego dominee Gremdaat of om klassieke ’vensterbankgesprekken’ van Margreet Dolman vanuit het raam van het Betty Asfaltcomplex. Ook willen Haenen en Van Geest weer het programma Waar Gebeurd gaan maken, dat zij in de jaren zeventig voor de KRO maakten. Hierin sprak Haenen met mensen die onwaarschijnlijke dingen hadden meegemaakt. „Ik denk dat deze tijd van fake news schreeuwt om zo’n podium”, stelt hij.

De cabaretier trekt een vergelijking met LINDA.tv, dat ook eigen content voor een heel specifieke doelgroep produceert en faciliteert. „Vroeger had je per se een omroep en een zender nodig om dat soort dingen de wereld in te slingeren”, stelt de programmamaker. „Maar dankzij de technologische vooruitgang kan ieder mens gewoon zelf zijn content maken en aanbieden aan een ieder die het maar wil zien.” Zijn twee alter ego’s zijn nog steeds mateloos populair; regelmatig werd een preek van Gremdaat op YouTube meer dan 100.000 keer bekeken. „Maar toen zat daar opeens een reclame van Scientology voor, wat op meerdere niveaus niet goed voelde. Dat is iets dat we zelf in de hand willen hebben. Bovendien houden ze daar niet van zaken als schelden of naakt, in welke beschaafde vorm dan ook.”

Iedereen doet mee

Ook inhoudelijk willen Haenen en Van Geest alles in eigen hand houden. „In de maatschappij hebben we steeds meer maatschappelijke vrijheid gekregen de afgelopen decennia”, schetst de cabaretier. „En daar dragen de sociale media ook aan bij. Maar tegelijkertijd is de NPO zich steeds meer met de inhoud van alle programma’s gaan bemoeien; een heel tegendraadse trend.” Haenen had in het verleden bij de VPRO, Net5 en Out TV artistiek gezien volledig carte blanche. „Vroeger waren er geen netmanagers, maar je had één baas per omroep. En die vertrouwde erop dat het goed was wat de kunstenaar maakte.”

Het is de bedoeling dat niet alleen Haenen zelf bijdragen gaat leveren aan het kanaal, maar ook alle grote en kleine artiesten die regelmatig het podium in het Betty Asfalt bespelen. Het gaat dan niet alleen om jong aanstormend talent, maar ook wellicht om populaire gevestigde namen als Theo Maassen of Daniël Arends. „Iedereen die wil meedoen mág meedoen”, stelt Haenen. „Wij zijn heel inclusief. En wij houden totaal niet van betutteling. Een nieuw platform dat voor iedereen openstaat zoals vroeger ons roemruchte tijdschrift Mens & Gevoelens. We gaan gewoon beginnen en daarna gaan we ook naar sponsoring en andere vormen van financiering zoeken.”