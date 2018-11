Bon Iver komt naar Best Kept Secret

Best Kept Secret vindt plaats van 31 mei tot 2 juni 2019 in Beekse Bergen bij Hilvarenbeek en was al twee jaar achter elkaar met 25.000 bezoekers uitverkocht. In totaal treden op de zevende editie van Best Kept Secret meer dan honderd artiesten, bands en dj's op. De kaartverkoop begint zaterdag 1 december om 10.00 uur.

Best Kept Secret introduceert tijdens de komende editie de Boutique Village. Dat is een camping met meer comfort dan de vertrouwde festivalcamping. De Boutique Village ligt naast het festivalterrein. Er staan vooraf opgezette tenten voor twee personen tot grote groepen, ontbijt en douche zijn gratis en bezoekers krijgen een speciale parkeerplaats. Voor deze accommodatie begint de kaartverkoop vrijdag 30 november om 10.00 uur.

Bon Iver doet komend jaar meer Europese festivals aan. Eerder zijn optredens op het Southside Festival in Denemarken en Bergenfest in Noorwegen bevestigd. De Amerikanen zullen ook te zien zijn in Lissabon. Daar is de band headliner van het NOS Alive Festival.