Italiaanse regisseur Bernardo Bertolucci (77) overleden

Bernardo Bertolucci was al langere tijd ziek. Hij overleed maandagmorgen in zijn eigen huis in het bijzijn van familie.

Bertolucci is één van de meest gelauwerde en meest besproken filmregisseurs van zijn generatie. Alleen al The Last Emperor won negen Oscars, waaronder voor beste regie. In 2012 wint Bertolucci de Lifetime Achievement Award van de European Film Academy.

Bertolucci werd op 16 maart 1940 geboren in een intellectueel gezin in Parma. Zijn vader was dichter en kunsthistoricus. Al op zijn vijftiende begon hij met schrijven en hij won met zijn eerste boek meteen een belangrijke Italiaanse literatuurprijs.

Dankzij bemoeienis van zijn vader kwam de jonge Bertolucci in contact met filmregisseur Pier Paolo Pasolini. Hij ging aan de slag als eerste assistent bij de opnamen van de film Accattone (1961). Een andere beroemde regisseur, Sergio Leone, vroeg hem de verhaallijn te schrijven voor de western Once Upon a Time in the West. Leone keurde het af omdat het te intellectueel was.

De eerste film die Bertolucci maakte was La Commare secca (1962). Nadat hij nog enkele films had geregisseerd werd de Italiaanse filmindustrie in de jaren zeventig getroffen door een wereldwijde economische recessie. Geld ontbrak om films te produceren. De oplossing was om internationaal gefinancierde films te maken.

En dat deed Bertolucci met groot succes. Hij regisseerde klassiekers als het veelbesproken en roemruchte Last Tango in Paris (1972) waarin Marlon Brando een heftige relatie krijgt met de veel jongere Mari Schneider. Daarna volgden andere grote films als Novecento (1976) met onder anderen Robert de Niro en Donald Sutherland en in 1987 The Last Emperor, een kleurrijk epos over de laatste Chinese keizer dat hem negen Oscars opleverde.

Latere films van de Italiaan waren onder meer The Sheltering Sky (1990), The Dreamers (2003) en zijn laatste Io e te (Jij en ik), een drama dat niet meer de lof oogstte van zijn vroegere meesterwerken.

Bertolucci was een marxist die zijn politieke overtuiging niet onder stoelen of banken stak. In zijn films speelt de strijd tussen machthebbers en het volk, tussen links en rechts en tegen het fascisme vaak een rol.