3,7 miljoen kijkers zien citytrips Boer zoekt vrouw

Alleen vorige week zaten er nog meer mensen voor de buis. Samen met uitgesteld kijken is dit aantal kijkers (3.690.000) opgelopen naar ruim 4 miljoen.

In de op één na laatste uitzending van Boer zoekt Vrouw van dit seizoen waren alle koppels op citytrip. Boer Wim en Marit zaten in het Italiaanse Trentino, boerin Steffi en Roel in Bern, boer Marnix en Janneke reisden per trein af naar Duitsland. Tijdens hun verblijf in Erfurt besloten Marnix en Janneke dat ze geen gezamenlijke toekomst hebben.

Boerin Michelle en Maarten waren in het Griekse Athene en boer Jaap en Marian zochten het hogerop in het Noorse Ålesund. In de aflevering van komende zondag komen alle boeren nog een keer bij elkaar en vertellen ze Yvon Jaspers hoe het op liefdesvlak met ze gaat.