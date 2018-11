Jennifer Hoffman volgt Arie Boomsma op bij Net5

In de spin-off volgt Jennifer Hoffman Nederlandse vrouwen die in een ander land wonen en zwanger zijn. Ze zijn geëmigreerd en verblijven nu met hun buitenlandse geliefde in een land met een totaal andere cultuur. Volgens een woordvoerster van Net5 wordt het een vierdelige serie. Het programma volgt de moeders vlak voor de bevalling en tijdens het eerste levensjaar van hun kind.

Jennifer Hoffman: „Wat ik altijd zo fijn aan het programma heb gevonden is dat het echt gaat over de mensen die worden gevolgd. Het gaat niet om de presentator. Het gaat om gewone mensen die dappere keuzes maken omwille van de liefde. En ik verheug me om die te mogen ontmoeten en voor even te volgen. Zeker nu het niet alleen maar om hen gaat, maar nu ze dezelfde keuze ook nog maken voor hun kind.”

Genaaid

De actrice is niet onbekend met presenteren voor televisie. Ze presenteert reeds voor de EO het programma Genaaid. In dit NPO3-programma reist ze met vijf beginnende modeontwerpers naar Myanmar waar ze ervaren hoe het er in de kledingindustrie aan toe gaat.

Ook Arie Boomsma gaat naar de EO. Hij keert terug naar de evangelische omroep die hij negen jaar geleden verliet om een docuserie te maken. Hij maakte onlangs bekend dat hij Grenzeloos verliefd niet langer kon combineren met zijn overige werkzaamheden.