BZV-Janneke over Marnix: ’Ik voelde niet dat hij zijn best deed’

In een video op de site van Boer zoekt Vrouw waar Janneke terugblikt op haar avontuur laat ze weten dat ze tijdens de citytrip niet begreep waarom Marnix haar uiteindelijk heeft gekozen. Ze legt uit: „Omdat ik soms niet echt voelde dat hij zijn best deed om mij beter te leren kennen. Of überhaupt zijn best deed. Misschien zeg ik nu iets heel vervelends en deed hij dat wel en heb ik dat niet zo goed gezien. Maar ik dacht: wat vind je nou leuk aan mij? En daarom gebeurde er bij mij ook niet echt iets. Ik voelde dat niet.”

Ondanks hun bezoekje aan een vlindertuin tijdens het stedentripje, was in het programma meerdere malen te horen hoe Marnix klaagde over het gebrek aan vlinders. „Marnix had het er constant - nou ja, best wel eens - over dat hij geen vuurwerk en vlinders voelde... bladiebla. Volgens mij gaat het dieper dan dat. Je bent niet meer op een leeftijd dat je daar naar op zoek bent. Ik denk dat we allebei op zoek waren naar iets anders en dat er daarom vanuit die klik niets verder groeide.”

Ⓒ Linelle Deunk

Hoewel Janneke het min of meer wel zag aankomen, nadat ze voor een laatste keer vroeg aan hem hoe ze verder zouden gaan, zegt ze het afscheid alsnog ’best wel abrupt’ gevonden te hebben. Toch kijkt ze niet met weemoed terug naar het avontuur. „Ik vind het een onwijs mooie reis die ik gemaakt heb. Je komt op verschillende mooie plekken en maakt van alles mee, leert andere mensen kennen. Dat het dan uiteindelijk tussen Marnix en mij niets geworden is, is jammer voor ons allebei. Het was het dan toch niet”, aldus Janneke.

Ⓒ Linelle Deunk