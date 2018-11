Mike Shinoda komt naar Amsterdam

Het is voor Mike Shinoda de eerste Nederlandse show sinds het concert van Linkin Park in Ziggo Dome in juni 2017, een maand voordat Linkin Park-frontman Chester Bennington een einde aan zijn leven maakte. Mike begon zijn solotournee dit najaar in de Verenigde Staten en Canada.

Shinoda laat tijdens zijn solotournee veel nummers van zijn soloalbum Post Traumatic horen. Op de EP, die in juni verscheen, vertelt de muzikant in meerdere nummers hoe hij omging met de dood van Chester Bennington. Op het album staan de singles Crossing A Line en Make It Up As I Go feat. K.Flay, waarop Shinoda een mix van onder meer hiphop, dance, pop en rock laat horen.

Kaarten voor het concert in AFAS Live gaan vrijdag om 10.00 uur in de voorverkoop.