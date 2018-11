'Verkrachtingsscène overleden Bertolucci zorgde voor ophef'

1 / 3 1 / 3 ’The Last Emperor’ werd bekroond met maar liefst negen Oscars, waaronder die van beste regie en beste film.

Rome - Italië rouwt. ’De laatste grote meester is dood’, kopten de kranten. Bernardo Bertolucci, wereldwijd bekend als regisseur van de films The Last Emperor en Novecento, stierf maandag in Rome na een lang ziekbed.