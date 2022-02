Groen licht voor biopic over Michael Jackson

In 2019 werd al bekend dat er plannen waren voor de film, maar die leken lang niet van de grond te komen. De 'estate' van Michael Jackson, het instituut dat zijn nalatenschap beheert, is ook betrokken bij het project. Dat betekent dat de makers van de film gebruik kunnen maken van de muziekcatalogus van de King of Pop.

Volgens The Hollywood Reporter zal de film gaan over het hele leven van Jackson, van zijn dagen als kindster in The Jackson Five tot het hoogtepunt van zijn populariteit en zijn juridische problemen - onder meer de rechtszaken waarin hij terechtstond voor kindermisbruik.

Het script van de film, die de werktitel Michael heeft, wordt geschreven door John Logan. Die scenarist werkte eerder aan onder meer Gladiator, The Aviator en Bondfilm Skyfall.