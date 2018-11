Wat is er met Karl Lagerfelds gebit aan de hand?

Lagerfelds handelsmerk zijn zijn zwarte pakken, zonnebril en nette paardenstaart. Tijdens het aansteken van de kerstverlichting op de Champs-Elysées in Parijs liet de modeontwerper zich echter van een hele andere kant zien.

Hij droeg nog steeds zijn kenmerkende zwarte outfit en zonnebril, maar zijn gezicht werd opgesierd door een onverzorgde witte baard. Toen hij glimlachte en zijn gebit zichtbaar werd, werd duidelijk dat zijn eerdere perfecte setje tanden is verdwenen en er een scheefstaand gebit voor in de plaats is gekomen, met zelfs een ontbrekende tand. En dat terwijl Karl zich in het verleden geregeld heeft uitgelaten over dat het gebit zo belangrijk is en zijn modellen rechte, mooie tanden moeten hebben...

Sinds de foto’s verspreid zijn, hebben zijn fans en volgers het over maar één ding: Wat is er in hemelsnaam met Karl Lagerfeld én zijn gebit aan de hand? Veel mensen geloven niet eens dat de man met met heftig vergeelde, scheve en zelfs ontbrekende tanden Karl Lagerfeld is.

Zelf heeft de ontwerper nog niet gereageerd op alle ophef.

Karl Lagerfeld Ⓒ Hollandse Hoogte