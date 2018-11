Kaartverkoop voor Top 2000 Café gaat hard

Het Top 2000 Café ontving vorig jaar 31.000 bezoekers, het hoogste aantal in het bestaan van de geïmproviseerde kroeg. Het tijdelijke café, in 2010 voor het eerst te bezoeken, is elk jaar te vinden in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid op het Mediapark in Hilversum. Bezoekers krijgen de kans om de Top 2000-dj’s aan het werk te zien.

Het muziekcafé is op eerste kerstdag open van 07.45 uur in de ochtend tot drie uur ’s nachts. Tot en met 31 december opent het Top 2000 Café al om 05.00 uur de deuren. „De ervaring leert dat de beste tijdstippen overdag in een paar uur zijn uitverkocht en dat de kaarten voor ’s ochtends vroeg en ’s nachts wat langer te koop zijn”, zegt de woordvoerster van Beeld en Geluid. „Overigens bewaren we kaarten met de populairste tijdstippen ook voor de kassaverkoop.”

Presentatoren

De uitzending van de Top 2000 begin 25 december om 08.00 uur op NPO Radio 2. Het publiek bepaalt van zaterdag 1 tot en met vrijdag 7 december welke 2000 nummers dit jaar de lijst gaan vormen.

De presentatoren dit jaar Gijs Staverman, Jan-Willem Roodbeen, Bart Arens, Rob Stenders, Ruud de Wild, Wouter van der Goes, Evelien de Bruijn, Frank van ’t Hof en Annemieke Schollaardt. Stefan Stasse is met zijn zeventiende Top 2000 de meest ervaren dj. Paul Rabbering en Rick van Velthuysen, debuteren dit jaar in het dj-team dat de NPO Radio Top 2000 gaat presenteren.