Eurosonic Noorderslag sterker merk geworden

ESNS neemt onder de culturele evenementen in Nederland de vijftiende positie in op het gebied van merkkracht. Het is hiermee het enige Groningse evenement met een nationale uitstraling. Onder de inwoners van de provincie Groningen is ESNS het derde festival dat spontaan genoemd wordt.

Ook is de winst enorm toegenomen, van 1,7 miljoen euro in 2011 tot 4,7 miljoen in 2018. Wethouder Joost van Keulen: „Dit onderzoek geeft aan dat de investeringen in Eurosonic Noorderslag een prima rendement opleveren voor stad en regio en leiden tot forse extra omzet in bijvoorbeeld de horeca. Daarnaast is het pure winst dat Eurosonic Noorderslag een nationaal topmerk is geworden. Dat mensen in heel Nederland de naam van dit evenement kennen, is geweldig voor de landelijke profilering van Groningen.”

De binding van het evenement met zijn bezoekers is sterker dan bij een gemiddeld festival, met name bij de congresbezoekers: ruim 80 procent van de bezoekers geeft aan volgend jaar terug te keren. Dat blijkt ook uit de waardering: ESNS krijgt ruim een 8 van de festivalbezoekers. Daarnaast waarderen artiesten ESNS; een voorbeeld daarvan is de van oorsprong Albanese zangeres Dua Lipa. Zij werd mede door haar succes op ESNS de meest gestreamde vrouwelijke artiest wereldwijd. Dua Lipa: „Eurosonic was het eerste festival met mijn band. Het was een enorme stap in mijn carrière. Het voelt alsof ik als artiest heel erg gegroeid ben en het begon allemaal min of meer in Groningen.”