Will Smith racet mee in parade Grand Prix

„Dit is fantastisch”, zei hij tegen Rosanna Tennant van de F1. „Lewis en ik hebben het hier al vijf jaar over, sinds de Grand Prix in Monte Carlo. Dat was de eerste keer dat ik ooit kwam en ik ben gewoon sprakeloos, ik hou hier van, dit is zo spannend.”

„Dit is een bijzondere eer voor mij. Ik heb hier weer wat van mijn bucketlist afgestreept. Ik ben dit jaar 50 geworden en ik heb besloten dat ik alles ga doen wat ik wil doen.”

Smith’s ritje in de parade kwam nadat de acteur samen met filmmaker Michael Bay een video van zichzelf maakte waarin hij Hamilton ’kidnapt’ zodat hij het racen kon overnemen. „Jij bent zwart, ik ben zwart..... niemand zal het verschil zien....” zei hij in een video op Instagram.

Smith werd in september 50 en dat vierde hij met bungeejumpen vanuit een helikopter over de Grand Canyon. Hij vroeg zijn vrouw Jada Pinkett-Smith ook om uit een vliegtuig te springen en hij liep eerder deze maand een marathon in Cuba.