Guns N’ Roses stopt show voor zieke Axl Rose

De 56-jarige zanger voelde zich naar eigen zeggen al de hele dag niet goed, maar probeerde voor zijn fans toch nog enigszins een show op te voeren. „Ik lag aan het infuus, want ik werd vandaag nogal ziek. Ik heb de afgelopen vijf uur moeten overgeven”, zei Axl op het podium tegen het publiek. „Maar in plaats van ermee te kappen, gaan we toch proberen om jullie de best mogelijke show te geven!”

De band speelde uiteindelijk nog twintig van de 28 nummers die het normaal speelt, voordat Axl echt te ziek was om nog verder te gaan. Gitarist Slash bedankte na afloop het publiek voor zijn steun. „Abu Dhabi, jullie waren geweldig vanavond! Axl was erg ziek, maar jullie bleven hem steunen. Bedankt daarvoor!”

Guns N’ Roses is bezig met de tournee Not In This Lifetime en wordt donderdag verwacht in Johannesburg in Zuid-Afrika.