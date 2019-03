Dochtertje voor Bibi en Waylon

„Welkom op de wereld lieve Teddy, we houden van jou!”, schrijft de kersverse moeder bij een foto van haar met haar kleine op Instagram.

Ook Waylon maakt het nieuws wereldkundig via sociale media. „Onze liefde heeft zich vermenigvuldigd op 24-11-2018 met de geboorte van onze dochter Teddy Bijkerk. Wij zijn de aankomende periode moeilijk te bereiken en vragen uw respect (media) Laat ons van dit geluk genieten... Aan alle lieve mensen van het Bronovo ziekenhuis Den Haag, in het bijzonder Nicole, voor hun kunde en liefde! Het was magisch✨”

Daarnaast prijst hij Bibi en zijn zoon Dylan. „@bibibreijman Jij bent magie! Ik hou van jou @dylanjonguh Jij bent de liefste grote broer die ze zich kan wensen. We zijn samen nu en dat is wat telt. Ik heb veel meer dan ik ooit had kunnen dromen maar dat mogen ze me allemaal afnemen. Dit is mijn geluk, Ik ben hun en zij zijn mij. Ik ga me uit m’n naad genieten!”, aldus Waylon.

In het bericht vraagt Waylon de media om de privacy van het gezin te respecteren. Ook bedankt hij de medewerkers van het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag, waar Teddy werd geboren.

Waylon en Bibi kennen elkaar van het tweede seizoen van It Takes 2, maar de vonk sloeg pas eind vorig jaar over in de aanloop naar Waylons concertreeks Top 1000 Allertijden in Ahoy.