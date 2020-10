Mooie mystieke zoektocht in Gouden Kalf-kanshebber

Natuurlijk mist zij haar moeder die bij haar geboorte stierf. Niet voor niets ligt Kenza vaak op haar moeders graftombe waar ze naar de lucht staart en de wolken voorbij ziet glijden, terwijl op de achtergrond een raffinaderij dreunt en blaast.

Het is een magisch-realistisch tafereel waar Buladó van Eché Janga vol van zit. De cineast situeert zijn coming-of-age-verhaal nabij een autosloperij in de binnenlanden van Curaçao. Daar probeert Quira (Everon Jackson Hooi) zijn dochter op te voeden met discipline en ratio, terwijl Kenza’s opa Weljo (Felix van Rooy) spiritueel is en luistert naar de stemmen van zijn voorouders. „Het bloed, zweet en de tranen van slaven wonen in deze grond”, legt hij zijn kleindochter uit. Waarna hij hen aanroept via zijn ’spirit-tree’, een ijzeren levensboom die hij heeft opgetrokken uit gesloopte uitlaatpijpen.

Zo is Buladó een mystiek relaas geworden over familiebanden, de dood en de zucht naar vrijheid. Binnen deze vertelling schittert Tiara Richards als Kenza. Op weergaloze wijze geeft de debutante gestalte aan de verwarde puber die haar identiteit zoekt én de pijn van het gemis van haar moeder probeert te overwinnen. Intussen blijft Janga strooien met krachtige beelden, zoals de scène waarin opa Weljo in het Papiaments een in de verte passerend cruiseschip uitfoetert. Vrijdag maakt het verfrissende, oogstrelende en eigenzinnige Buladó kans op het Gouden Kalf voor Beste Film. Onze zegen heeft hij.

✭✭✭✭