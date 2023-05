Ed Sheeran: ’Ik ben nooit gevraagd voor kroningsconcert’

„Ik wil iets ophelderen, want er werd veel geschreven door de pers dat ik het kroningsconcert heb afgeslagen, maar niemand heeft me ooit gevraagd”, vertelt de Britse zanger.

„Ik vermoed dat ze online hebben gekeken wat ik zou doen op die datum en vervolgens dachten: ’Oh, hij speelt dan in Dallas’. Ik denk echt dat het zo is gegaan. Vervolgens verschenen er al snel negatieve berichten dat ik en andere artiesten het zouden hebben afgewezen. Wat ik nooit heb gedaan”, aldus Ed. Wel zegt hij het op televisie te gaan kijken. „Het is historisch.”

Invaller

Ondertussen heeft Ed het druk genoeg in de Verenigde Staten. Zo gaf hij onlangs een verrassingsoptreden in New York en zal hij een concert geven in Dallas zaterdag. Daarnaast valt hij samen met Alanis Morisette als jurylid in voor Lionel Richie en Katy Perry bij American Idol, omdat Katy en Lionel wél zullen optreden bij het kroningsconcert voor Charles en Camilla.