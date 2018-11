Twan Huys keek met ’open mond’ naar bekentenis Bernardo Bertolucci

Het Filmfestival Rotterdam, waar de maandag overleden Bertolucci in 2013 te gast was, vroeg of Huys interesse in hem had als gast voor College Tour. „Het was een enorm sympathieke man, die veel zin had om te praten over zijn werk”, blikt de presentator terug. „Het was ook heel prettig om het gesprek voor te bereiden en zijn films terug te kijken.” Tijdens de uitzending schonk Huys regelmatig het glas water van Bertolucci bij. „Hij vertelde me achteraf semi-kwaad dat er jenever in had gezeten, en dat ik die dus alleen maar aan het verdunnen was.”

Bertolucci gaf de afgelopen jaren weinig grote interviews meer en had zelf besloten in College Tour openheid van zaken te geven. „Er ging echt een golf van verontwaardiging door de zaal toen hij het vertelde”, herinnert Huys zich. Niemand van de redactie wist dat hij de opzet van hem en Brando ging opbiechten. „Ik zat ook met open mond te kijken wat hij vertelde. Bertolucci zei er geen spijt van te hebben, omdat het artistiek de juiste keuze was: hij wilde een authentieke reactie. Maar hij voelde zich er wel nog steeds schuldig over.”

Rolstoel

Zo klein als de opschudding was in 2013, zo groot was de golf van internationale verontwaardiging drie jaar later toen het fragment alsnog in Hollywood terecht kwam. „Het was een heel rare gewaarwording dat College Tour opeens overal werd genoemd”, bekent Huys. „Maar de hele rel geeft wel heel goed de kanteling van de tijdgeest weer. Er gebeurden in zijn films wel meer dingen waar in de jaren zeventig niemand van wakker lag. Denk aan de kat die Donald Sutherland in Novecento op een deur spijkert, of het jongetje dat hij tegen een muur aan smijt.”

Behalve de uitspraken over de ’boterscène’ in Last Tango in Paris kan Huys zich ook vooral nog herinneren wat Bertolucci vertelde over het feit dat hij tegenwoordig in een rolstoel zat. „Hij zei dat hem dat heel zwaar viel”, vertelt de presentator. „Bertolucci kon geen films meer maken zoals vroeger, omdat je als regisseur moet kunnen kijken vanuit het perspectief van de camera. En dat kon hij niet meer: hij kon niet meer staan of klimmen. Dat vond hij heel erg.”

Huys besteedt maandagavond in zijn programma RTL Late Night aandacht aan het overlijden van de regisseur.