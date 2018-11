Ralph Breaks the Internet grote hit in VS

Ralph Breaks the Internet is het vervolg op Wreck it Ralph uit 2012. In die film probeert een personage uit een oude videogame te ontdekken of er méér in het leven kan zijn dan de schurkenrol die hij in het spel heeft. In het vervolg komt Ralph (stem van John C. Reilly) met zijn vriendinnetje Vanellope (Sarah Silverman) terecht op internet.

De Nederlandse stemmen worden onder meer verzorgd door Frank Lammers, Anouk Maas en Richard Groenendijk. Ralph Breaks the Internet krijgt in de VS veel lovende recensies. De film draait vanaf 12 december in de Nederlandse bioscopen