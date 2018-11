Lama's keren terug naar Ziggo Dome

Ⓒ Hollandse Hoogte / Pim Ras

De Lama's keren in 2019 terug naar de Ziggo Dome. Dat maakten zij maandag bekend in RTL Boulevard. Tijl Beckand, Ruben Nicolai, Jeroen van Koningsbrugge en Ruben van der Meer staan op 7 november 2019 weer in de zaal in Amsterdam.