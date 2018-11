Dochter van Jackie Chan getrouwd

De 19-jarige dochter van Chan heeft geen contact meer met haar beroemde vader. Haar moeder, een voormalige actrice en schoonheidskoningin, had eind jaren ’90 een affaire met de acteur, die al sinds 1982 is getrouwd met de Taiwanese actrice Joan Lin.

Autumn en Ng leerden elkaar eind 2017 kennen. Kort daarna verhuisde Ng van haar woonplaats Hong Kong naar Canada. Nu bewandelen ze samen de omgekeerde route.

Slechte relatie

„Mishandeld als kinderen die nooit liefde hebben gekend, en toch hebben we zoveel liefde om te geven”, schrijft Autumn op haar beurt op Instagram. Daarmee verwijst ze niet alleen naar de slechte relatie tussen Etta Ng en haar vader, ook de relatie met haar moeder ging de laatste jaren niet over rozen. In april zetten Ng en Autumn een video op YouTube waarin ze claimen dat ze op straat moeten leven vanwege ’homofobe ouders.”

De moeder van Etta Ng bestrijdt dat. Zij zegt dat haar dochter „werk moet zoeken” en niet langer alleen moet teren op de roem van haar bekende vader.