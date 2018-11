Jack Whitehall presenteert weer Brit Awards

De Brit Awards zijn de belangrijkste muziekprijzen van het Verenigd Koninkrijk. Zijn presentatie dit jaar viel in goede aarde; The Telegraph prees hem zelfs als de 'beste host in jaren'.

De 30-jarige Whitehall schaart zich in een klein rijtje van mensen die de show meerdere malen mochten presenteren. De uitreiking van de prijzen vindt plaats op 20 februari in de O2 Arena in Londen.