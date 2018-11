Theu Boermans maakt nieuwe speelfilm

Het scenario is van Marieke van der Pol, die eerder successen als De Tweeling en Bride Flight schreef. Het drama is op waarheid gebaseerd en gaat over twee jonge mensen in de jaren zeventig, vol dromen en idealen, die samen een grote liefde beleven. Een noodlottig ongeval op zee drijft hen echter uit elkaar. Zesendertig jaar later staan ze opnieuw tegenover elkaar en krijgen ze een tweede kans om het verlies samen te verwerken.

Boermans is momenteel bezig met het zoeken van locaties om de film te draaien in Nederland, België en op de Azoren. Acteurs zijn nog niet bekend. KRO-NCRV is aan het project verbonden als omroep.

Soldaat van Oranje

Het wordt de eerste bioscoopfilm die Boermans in een kwart eeuw draait. In 1994 maakte hij 1000 Rosen, die werd bekroond met drie Gouden Kalveren. Sindsdien regisseerde Boermans vooral theatervoorstellingen, zoals de uiterst succesvolle musical Soldaat van Oranje, en veelgeprezen series als De Partizanen en De Prooi.

Boermans werkte lange tijd aan een verfilming van het toneelstuk Gijsbrecht van Aemstel, maar dit kwam project kwam uiteindelijk financieel niet van de grond.