André Kuipers maakt prentenboek voor boekenweek

Het thema is Reis mee! „Met een boek kun je elke reis maken die je wilt, een reis die je leven verrijkt”, aldus de organiserende stichting CPNB.

„Als kind was ik al dol op boeken. Ik verslond verhalen over spannende avonturen op andere planeten. Dit stond aan de basis van mijn eigen astronautendroom. Het is schitterend om straks op mijn beurt talloze kinderen mee te kunnen nemen op een bijzondere reis en hen zo op speelse wijze te inspireren voor hun eigen toekomst”, verkneukelt Kuipers zich. Hij maakte al eerder prentenboeken met Stenvert.

Verfilming

Anna Woltz is bekend van onder meer Mijn bijzonder rare week met Tess, dat bekroond werd met de Vlag en Wimpel van de Griffeljury en momenteel wordt verfilmd. Ze won nog meer prijzen, waaronder De Gouden Griffel 2016 met Gips, waarvan een jeugdserie op televisie komt.

De Kinderboekenweek gaat volgend jaar duren van woensdag 2 tot en met zondag 13 oktober. Het Kinderboekenweekgeschenk is gratis voor wie voor een tientje kinderboeken koopt, het boekje van de ruimtevaarder gaat 7,15 euro kosten.