Jerry Springer als ’Judge Jerry’ terug op TV

„Het is voor het eerst dat mensen mij eerbiedwaardig moeten noemen”, zegt Springer over de nieuwe show. In het programma zal hij als rechter uitspraak doen bij kleine geschillen.

Ook in zijn vorige show trad Springer op bij conflicten, al stelde hij zich toen bepaald niet neutraal op. In de Jerry Springer Show - die in juni na 27 seizoenen werd stopgezet - stookte de presentator het vuur bij ruzies tussen zijn gasten flink op.

Advocaat

Daarbij deed het publiek ook een duit in het zakje: de uitroep „Je-rry, Je-rry”, die massaal werd ingezet als een ruzie tussen twee gasten uit de hand liep, genoot wereldwijde bekendheid. Op het hoogtepunt van de show keken er miljoenen mensen, al klonk er ook kritiek. Het programma zou in scène zijn gezet.

Voor Springer zelf is de cirkel met zijn nieuwe programma rond. „Ik kan eindelijk mijn rechtendiploma gebruiken”, zegt de talkshowhost. Springer studeerde rechten en was voor zijn televisiedoorbraak advocaat.