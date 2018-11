’Veel regisseurs debuteren in VS met horror’

Het was het eerste project waar zijn naam aan werd verbonden en dat daadwerkelijk van de grond kwam. Eerder werd Van Rooijen onder meer gevraagd voor een sequel op de Hitchcock-film The Birds, maar deze liep uiteindelijk toch spaak. „Het spel hier in Hollywood wordt heel anders gespeeld”, legt de Nederlander uit. „Ontwikkelen van een film is een kwestie van lange adem. Dan trekt een producent zich terug of heeft een acteur opeens een belangrijker project. En dan moet je weer van voor af aan beginnen.”

Veel Europese regisseurs die naar Hollywood komen, maken als eerste een horrorproductie, een thriller of een relatief goedkope actiefilm, stelt Van Rooijen. „Het is een genre waar mijn hart ligt”, beaamt hij. „En horror is iets dat in Nederland amper gemaakt wordt. Ik was heel blij met deze kans die ik kreeg om een soort jongensdroom te realiseren.”

Spanning opwekken

De regisseur van onder meer hitserie Penoza schreef in Nederland zijn meeste scenario’s zelf. Het script voor The Possession of Hannah Grace lag er al toen Van Rooijen werd gevraagd. „Ik heb geprobeerd zelf bepaalde details toe te voegen”, legt hij uit. „In het mortuarium werken de lampen bijvoorbeeld op bewegingssensors, dat biedt heel veel mogelijkheden om spanning op te wekken. En het design van de kelder heb ik ook aangepast om meer sfeer te creëren.”

De regisseur draaide onlangs in Europa nog een jongerenserie, Heirs of the Night. En verder ontwikkelt hij momenteel in Nederland de langverwachte speelfilm waarmee hitserie Penoza wordt afgesloten. De opnames vinden komend voorjaar plaats. „Ik heb de laatste serie niet kunnen maken omdat ik toen al in Hollywood zat”, legt Van Rooijen uit. „Ik heb wil de serie die zoveel voor mij en alle cast en crew heeft betekend gezamenlijk op een hele mooie manier afsluiten. Ik moet echt zelf nog afscheid nemen van de Van Walravens.”

Epische finale

Over het plot wil hij nog niets prijsgeven. „Maar het wordt een epische finale”, belooft de filmer. „Voor de trouwe fans wordt het een feest van herkenning, op heel veel fronten. Maar we willen ook vooral dat mensen die de serie nog niet kennen veel plezier aan de film kunnen beleven.”

The Possession of Hannah Grace draait vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen.