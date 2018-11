Hanna Verboom verloofd

„Ik zeg ja tegen een leven met jou vol met avonturen”, zo schrijft Hanna. Om haar ringvinger is duidelijk een grote ring te zien.

Hanna en Ralf maakten in juni bekend een setje te zijn door samen op de rode loper te verschijnen tijdens het Internation Young Patrons Gala. Aan Privé liet de actrice toen weten: „Ralf en ik kennen elkaar sinds januari. Het is nog vrij pril dus. Maar het is héél erg leuk. We zijn helemaal verliefd.”

De twee delen hun liefde voor Afrika. Ralf is voor zijn werk veel in landen als Tanzania, Oeganda, Rwanda en Kenia. Hanna groeide op in het continent.