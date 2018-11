Yolanthe loopt mee met protestactie in Nepal

Op Instagram is te zien is dat Yolanthe een bord omhoog houdt waarop te lezen is: ’Stop geweld tegen vrouwen’. De vrouw van Wesley Sneijder schrijft bij de foto: „Dit moet stoppen!”

Free A Girl is een organisatie die zich inzet om minderjarige meisjes uit de prositutie te bevrijden. Onlangs liet Terre des Hommes weten dat Nepal een van de landen is waar veel seksuele uitbuiting van kinderen voorkomt.

Tijdens haar bezoek aan het Aziatische landen sprak Yolanthe eerder al met meisjes die in de kinderprostitutie gezeten hebben en bezocht ze opvanghuizen. Haar zoon Xess Xava reist met zijn moeder mee.