Matthijs van Nieuwkerk maakt Lil Kleine aan het huilen

Lil Kleine was bij DWDD te gast om over zijn soloshow in de Ziggo Dome, die maandag werd aangekondigd, te praten. Hij vertelde ook over zijn vader en hoe dankbaar hij hem is en moest daarbij enkele keren in zijn ogen wrijven om de tranen weg te werken. „Hij betekent alles voor mij. Door hem heb ik dit, dat denk ik niet, maar weet ik zeker.”

Zijn vader zal ook zeker een rol spelen tijdens zijn optreden in Amsterdam. „Dat beloof ik je bij deze. (...) Sommige mensen geloven in God, voor mij is mijn vader God. Ik geloof in mijn vader.”

Dinsdagavond vertelt de rapper in Waar Is de Mol openhartig over zijn moeilijke jeugd waarin hij door zijn moeder hard aangepakt werd.